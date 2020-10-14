ليبيا الان

راشد: لن تستطيع فرنسا ومصر سحب البساط من تحت دول الجوار في حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب المقاطع محمد راشد على أنّ وجود انقسام وصراع داخل ليبيا يتبعه بالضرورة اصطفاف وانقسام أيضًا بين الدول الداعمة لكل طرف.

راشد إدعى في تصريح لموقع “عربي21″ القطري:” إنّ فرنسا ومصر ليستا استثناءً عن القاعدة، بل داعمين بقوة للجبهة الشرقية، مشيرًا إلى أنّ الدعم قُدِّم أولًا لحفتر، ثم خاب فانتقل الدعم لعقيلة صالح، ليس لأنه رئيس للبرلمان؛ بل لأنه يمثّل المنطقة الشرقية”.

وإختتم قائلاً : “هذه المبادرة المعلَن عنها لن تقدم أيّ جديد؛ لأنها لم تنطلق من أساس يجمع عليه الكثير من الأطراف كما حدث في اتفاق الصخيرات، وكذلك لأنها مجرّد محاولة لخلق قواعد لعبة جديدة يستفيد منها عقيلة صالح، ولن تستطيع فرنسا ومصر سحب البساط من تحت دول الجوار؛ لأنهم سياسيًا أكثر مصداقية على الأقل في الملف الليبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اخوانى عبيط ومتخلف عقليا فلولا الخطين الحمر المصرى فى ليبيا والفرنسى فى شرق المتوسط مما جعل اردوغان يشرب من البحر اما الجيش الوطنى بقيادة المشير فمدعوم من اقوى الدول فى المنطقة وسيسيطر فى النهاية على كل شبر من ليبيا وهو يسيطر الان على اقليمى برقة وفزان وجنوب اقليم طرابلس والهلال النفطى وسرت والباقى قريبا ان شاء الله رغم انف الاخوان فالمتغطى باردوغان عريان فهو يغرق الان ويتوسل لمصر ان تنقذه وراينا رفض السيسى للصلح معه واشترط تسليم الاخوان وسنرى صفقة قريبا لتسليمهم قبل ان تشارك مصر روسيا فى مناورة فى البحر الاسود مع مصر انتهى الدرس ياغبى

    رد

  • في حاللة ـ موافقة دول المجاورة بحرق كتاب القرأن العظيم في اوروبا ودول علمانية متخلفة على ايدي زناتتهم وجهلتهم ـ ومخالفة شريعة السنة ـ إذا من المهم العمل الميداني المكثف مع قوات الأمن المحلي والبحث الجنائي ـ مع الادرات المتعلقة بحماية المؤسسات العامة وتفتيش القطاع الخاص بواسطة الأمن ـ وإغلاقه إن أمكن ـ بسبب المخالفات الأخلاقية وعدم إحترام الاعراف المتعلقة بالدول وتورطهم في قضايا إختلاس معللقة بالفساد ـ
    —————————————————————————–

    —- أحد الطلبة من الجاليات فالمدارس الخاصة قال بالحرف الواحد أن والده يتاجر باالاموال وأمه تسرق منه أمواله ـ وهو لايحب مدارس خاصة ويريد أن يهرب من مدرسة خاصة ..!!

    رد