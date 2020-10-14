حرس المنشآت النفطية: عملية تأمين وحماية حقل الشرارة تسير بالصورة الصحيحة لضمان استمرار الإنتاج

ليبيا – قال مسؤول الإعلام بجهاز حرس المنشآت النفطية في الجيش إبراهيم الفايدي إنّ وحدة “أصول الشرارة” هي وحدة عسكرية تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالفرع الجنوبي، وتقوم بدورها على أكمل وجه؛ لترسيخ الأمان في محيط الحقول النفطية لضمان استمرار الإنتاج وتحقيق الاستقرار.

الفايدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أنّ عملية التأمين والحماية تسير بالصورة الصحيحة وفق الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئيس جهاز حرس المنشأت النفطية، وكل الوحدات قائمة بأعمالها على أكمل وجه، ولا توجد أيّ خروقات.

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