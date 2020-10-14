إقفال غدامس لثلاثة أيام بسبب فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أصدرت بلدية غدامس اليوم الأربعاء قرارًا سيتم من خلاله إغلاق المدينة بشكل كامل، وحظر التجوال لثلاثة أيام تبدأ بشكل رسمي من الساعة 12 من ظهر اليوم الأربعاء وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت المقبل.

جاء هذا القرار عقب التوصيات التي تم اعتمادها في اجتماع المجلس مع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا في البلدية، حيث شهدت المدينة تزايد في الحالات المصابة بكورونا وشهدت عدم التزام المخالطين بالحجر المنزلي بحسب المجلس البلدي.

وفِي سياق متصل قررت بلدية غدامس غلق المحلات التجارية خلال فترة الحظر المقررة واستثنت من القفل، الصيدليات والمختبرات الطبية ومحلات بيع مياه الشرب.

وشددت بلدية غدامسعلى أصحاب المناسبات الاجتماعية اتباع التعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمجابهة كورونا فيما يخص إقامتها ودعت البلدية المواطنين للحفاظ على الصحة العامة، والتعاون من أجل الحد من انتشار الوباء واتباع كافة الإجراءات الوقائية .

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