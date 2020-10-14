القوى الوطنية بالجفرة ترفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي

التقى تجمع القوى الوطنية ببلدية الجفرة في مدينة هون، بالداعمين للمبادرة الوطنية الموحدة من الفاعليات المختلفة من الكتاب والادباء والحقوقيين والأكاديميين والفنانين وممثلي المؤسسات الاهلية والاعيان والنساء بمختلف توجهاتهم السياسية.

وقدمت في اللقاء رؤية القوى الوطنية للخروج من حالة الاحتراب والوضع الاقتصادي المتردي والمصالحة المجتمعية والرفض للتدخل الاجنبي وضرورة تكاثف جهود القوى الوطنية والجلوس بين كافة الاطراف للحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأكدت القوى الوطنية بمدن بلدية الجفرة الداعمة للمبادرة الوطنية الموحدة انه لا يمكن ايجاد حل في ظل هذه التدخلات وقلة الخبرة السياسية للمتصدرين للمشهد، وشددت على ان حل الازمة الليبية يجب ان يكون بين الليبيين دون تدخل أي جهة خارجية.

وقال البيان ان الشعب الليبي يصبو لإنهاء الازمة الخانقة والحفاظ على وحدة التراب الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتأسيس لبناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة.