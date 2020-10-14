دول مبادرة «5+5» تختار ليبيا لإعداد بحث عن تداعيات الكوارث الطبيعية والجوائح

وافقت دول مبادرة «5+5»، على اختيار ليبيا لإعداد بحث المبادرة للعام 2021 بعنوان «تداعيات الكوارث الطبيعية والجوائح على أمن دول (5+5)، وسبل التعاون والدعم المتبادل».

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة التيسيرية للمركز «الأورو- مغاربي» للبحوث والدراسات الاستراتيجية لدول غرب المتوسط، حسب بيان وزارة الدفاع في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

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شارك ممثل مركز ليبيا للدراسات والبحوث الاستراتيجية بوزارة الدفاع الباحث عميد مهندس سليمان شنبر في الاجتماع، فيما يخص محور البحث «إدارة الفضاء السيبراني» على مستوى دول المبادرة 5+5 دفاع.

يذكر أن مجموعة «5+5» تضم الدول في غرب البحر المتوسط، وهي خمس دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

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