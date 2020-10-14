مصلحة المطارات تبحثُ سبل التعاون مع إسبانيا

ناقش رئيس مصلحة المطارات رفقة سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا عددا من المواضيع الهامة التي تخص الطرفين.

وبحث الطرفان ملف تطوير وتأهيل المطارات الليبية والتنسيق لزيارة المطارات الإسبانية، وذلك لنقل المعرفة والرفع من كفاءة الكوادر التابعة لمصلحة المطارات والتعرف على المصنعين الإسبان في هذا المجال.

كما طرح الاجتماع أيضًا، إمكانية رفع إسبانيا الحظر الجوي عن ليبيا، إلى جانب التعاون في مجال التغطية الرادارية والملاحة الجوية والتدريب، ومدى دعم السفارة الإسبانية لدى ليبيا في الحصول على التأشيرات عند استئناف الدراسة والقيام ببرامج تدريبية في إسبانيا.

وشارك في الاجتماع وزير المواصلات ونائب رئيس مصلحة الطيران المدني ونائب اللجنة الاستشارية التنفيذية لشؤون طلبة الطيران التجاري والمراقبة الجوية

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