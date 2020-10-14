غيث: بعثة الأمم المتحدة تحاول من خلال عملية انتقالية التهيئة للانتخابات

رصد ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب الموازي، عمر غيث، إن الحوار المدعوم من الأمم المتحدة هو مسار الحوار السياسي الذي سيبدأ بتونس

وطالب، غيث أن يكون أعضاء لجنة الحوار في تونس خارج التشكيل الحكومي القادم، مؤكدا أنه مقترح من العديد من الأعضاء بلجنة الحوار وتم اعتماده وإبلاغ جميع الأعضاء بالحوار بكتابة تعهد كتابي بعدم الترشح لأي منصب في الحكومة القادمة

واعتبر غيث، ” أن مشاركة وفد مجلس النواب بطبرق في الحوار وهذه مغالطة كبيرة جدا، مشيرا إلى تعنتهم ورفضهم لمسودة الدستور “.

وأكد غيث، أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لم تحدد المنتدى السياسي بتونس لأعداد الانتخابات إنما البعثة تحاول من خلال عملية انتقالية بان يكون هناك مرحلة جديده يتم توحيد فيها السلطة التنفيذية وتوحيد الحكومتين وتقليص المجلس الرئيسي وتشكيل حكومة يكون عملها التهيئة للانتخابات هذه الفترة قد تمتد 18 شهر أو اقل من خلال هذه الفترة يتم التهيئة للانتخابات”

وأفاد غيث، إلى أن هناك طرح اصبح يطرح بالقاهرة بان نعود لدستور 51 وهذا الدستور يقسم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وحكومة مركزية”.

وأوضح غيث، أن الإشكالية التي تواجه الحوار هي الأرضية التي يتم من خلالها الانتخابات، مشددا على أنه لا يمكن أن يختزل مجلس النواب في شخص واحد ومجموعة بسيطة معه”.

وحول دور مصر زعم غيث ” أن مصر ترعي الحوار وتقوم بعمل خارطة طريق لليبيا وهذا منطق لا يقبله العقل”، مدعيا ” أن مصر تريد أن تجد حل سياسي يتناسب مع مصالحها وكأنها هي الوصية على الليبيين”.

كما زعم غيث، ” أن جدول أعمال الحوار في مصر كان ضد الحكومة المؤقتة ويدعم حفتر بكل قوة”.

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