مصادر : تركيا تدرب المليشيات في ليبيا على أسلحة متطورة

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع التركية قامت بنشر صورا لعسكريين أتراك يدربون المليشيات في ليبيا على أسلحة متطورة من بينها الدبابة M60 التركية.

واوضحت المصادر أن هذه التدريبات تأتي في الوقت الذي تقوم فيه تركيا بإمداد حكومة الوفاق غير المعتمدة بالأسلحة في قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”.

وأشارت المصادر إلى أن التدريبات التي تقوم بها تركيا للمليشيات في ليبيا انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، في أحد المخيمات العسكرية، شرقي طرابلس، وتشمل ميادين رماية بالأسلحة الثقيلة، وقيادة الزوارق الحربية، إضافة إلى التدريب على عمليات إنزال بحري على الشواطئ الرملية والصخرية.

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