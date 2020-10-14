إصابة 5 عناصر طبية بفيروس كورونا في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا باجدابيا أمس إصابة 5 من العناصر الطبية بقسم العزل بالمستشفى الميداني بفيروس كورونا،مؤكدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك دخولهم للحجر الصحي بالمستشفى الميداني لتلقي العلاج اللازم .

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