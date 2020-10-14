“لافروف” يتهم واشنطن بإضعاف الدور الروسي والتركي في ليبيا

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، بممارسة أنشطة مكثفة داخل ليبيا، الغرض الأساسي منها إضعاف أي دور لتركيا وروسيا.

وقال “لافروف” خلال مقابلة مع إذاعات روسية اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعمل بصورة نشطة في ليبيا، وتركز على الخروج بتداعيات الصراع الدائر هناك، بما يحقق أهدافها الخاصة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تخفي رغبتها في إضعاف التأثير التركي والروسي في ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ألمحت إلى مخاوف متزايدة جراء التلكؤ في اختيار ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة للعمل داخل ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن المساعي الدولية الهادفة إلى حشد كل مساندة للشعب الليبي حتى يتمكن من تخطي تداعيات المشاكل السياسية العسكرية، تستلزم أن يكون هناك دور نشط وفعّال للأمم المتحدة.

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