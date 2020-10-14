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اتحاد القبائل الليبية يطالب بمقاضاة عبدالجليل بتهمة التخابر والعمالة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طالب اتحاد القبائل الليبية قبيلة أولاد حمد الجبل الأخضر برفع الغطاء عن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل باعتباره خائنا للوطن.

وقرر الاتحاد في بيان له برفع دعوى قضائية ضد من وصفه بالخائن عبدالجليل بتهمة التخابر مع دول أجنبية واستعمارية والتحريض على قتل الشعب وإعطاء شرعية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الارهابية.

واستنكر اتحاد القبائل الليبية تصريحات عبدالجليل التي اتهم فيها أنصار النظام الجماهيري بأنهم أخطر على البلاد من تنظيم الإخوان وأنه لو عاد به الزمن لاستعان باليهود لاحتلال ليبيا وتدميرها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • جميل رفع دعوتين بتهمه الخيانه العظمي واحده علي مصطفي عبد الجليل والآخري علي فاشل السراج الذي سلم ليبيا الي الاتراك نحن شعب سيصطف مع القضاء في محاكمة العملاء ولا افتوحه بشاعه وطلاح باذئ وخانب الشريف وخانب المزري القائمه تطول ولكن الاشهر والنذل المفتري المعزوق الغرياني

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