اتحاد القبائل الليبية يطالب بمقاضاة عبدالجليل بتهمة التخابر والعمالة

طالب اتحاد القبائل الليبية قبيلة أولاد حمد الجبل الأخضر برفع الغطاء عن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل باعتباره خائنا للوطن.

وقرر الاتحاد في بيان له برفع دعوى قضائية ضد من وصفه بالخائن عبدالجليل بتهمة التخابر مع دول أجنبية واستعمارية والتحريض على قتل الشعب وإعطاء شرعية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الارهابية.

واستنكر اتحاد القبائل الليبية تصريحات عبدالجليل التي اتهم فيها أنصار النظام الجماهيري بأنهم أخطر على البلاد من تنظيم الإخوان وأنه لو عاد به الزمن لاستعان باليهود لاحتلال ليبيا وتدميرها.

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