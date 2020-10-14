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البكوش يطالب بمشاركة أعضاء “بركان الغضب” فى المباحثات الليبية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل السياسي صلاح البكوش، اليوم الأربعاء، أن الشعب في ليبيا يريد الانتهاء من قانون الانتخابات أولا قبل بدء منتدي تونس حول ليبيا.

ورأى البكوش في تصريحات صحفية، أنه ليس هناك اتفاق يمكن أن يطبق على الأرض فيما يخص الأزمة الليبية دون مشاركة قيادات ما تسمى بعملية بركان الغضب، على حد قوله.

وأشار البكوش إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل بشخصيات من أعضاء ما تسمى ببركان الغضب داخل الحوار الليبي بدون تدخل حفتر، مطالبا المفوضين من قبل ما يسمى مجلس الدولة بالتشاور مع أعضاء ما تسمى بعملية بركان الغضب قبل اتخاذ أي قرار، على حد قوله.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • قال تعالى  : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

    هؤلاء الخونة بيادق الفتنة في ليبيا لعنهم الله باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات
    1 فتحي عمر التربي
    2 إبراهيم صهد
    3 محمد الضراط
    4 محمد امطلل
    5 نعمان بن عثمان
    6 صلاح البكوش
    7 سامي سالم الاطرش
    8 أحمد القماطي قناة الحدث
    9 أحمد المقصبي قناة الحدث
    10 هدير بن هلوم
    11 حمزة التهامي
    12 يوسف شاكير
    13 فرج دردور
    14سليمان دوغه
    15جمعة القماطي
    16محمود إسماعيل الرملي
    17 عزالدين عقيل
    18 رضوان الفيتوري
    19كامل المرعاش
    20 جمال عبدالمطلب
    21 فرج زيدان
    22 حمزة ابو فارس قناة التناصح
    23 أسامة الصلابي قناة التناصح
    24 محمد بويصير
    25 علي السباعي قناة التناصح 26عبدالرحمن الشاطر
    27محمود عبدالعزيز الورفل
    28 عبدالحكيم فنوش
    29 ناظم الطياري
    30 محمد امحيسن
    31 أحمد المدني قناة الحدث
    32 رجب بن غزي
    33 علي ابوزعكوك
    34 عادل عبدالكافي
    35 نزار كعوان
    36 سامي الساعدي
    37 فتحي الفاضلي

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