البكوش يطالب بمشاركة أعضاء “بركان الغضب” فى المباحثات الليبية

قال المحلل السياسي صلاح البكوش، اليوم الأربعاء، أن الشعب في ليبيا يريد الانتهاء من قانون الانتخابات أولا قبل بدء منتدي تونس حول ليبيا.

ورأى البكوش في تصريحات صحفية، أنه ليس هناك اتفاق يمكن أن يطبق على الأرض فيما يخص الأزمة الليبية دون مشاركة قيادات ما تسمى بعملية بركان الغضب، على حد قوله.

وأشار البكوش إلى أن المجتمع الدولي لن يقبل بشخصيات من أعضاء ما تسمى ببركان الغضب داخل الحوار الليبي بدون تدخل حفتر، مطالبا المفوضين من قبل ما يسمى مجلس الدولة بالتشاور مع أعضاء ما تسمى بعملية بركان الغضب قبل اتخاذ أي قرار، على حد قوله.

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