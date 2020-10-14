بيت المال: قادة البركان طالبوا السراج بتمثيلهم في الحوارات السياسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة، إبراهيم بيت المال، إن قادة عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق طالبوا رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، في اجتماع بينهم، بإشراك مممثلين عنهم في الحوارات السياسية الجارية وتقاسم المناصب السيادية العليا.

وأضاف بيت المال، أن الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع ورئيس الأركان بحكومة الوفاق، بالإضافة إلى آمري المناطق العسكرية، تناولوا فيه مطالبات غرفة سرت الجفرة ومتطلبات العملية الحربية.

وأوضح أن الجميع اتفقوا على اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير دفاعه صلاح النمروش؛ لإتمام المطالبات، وعلى رأسها الاهتمام بالجرحى بشكل كبير وحلحلة مشاكلهم، بالإضافة إلى احتياجات الحرب المحتملة والتحشيدات القائمة مما وصفهم بـ”مليشيات حفتر” في الشويرف والقرضابية والقريات وتمنهنت وقاعدة الجفرة.

وكان عدد من قادة بركان الغضب طالبوا السراج وأعضاء مجلسه بإشراك ممثلين عنهم في الحوارات السياسية وبتشكيل لجنة لمتابعة ملف جرحى البركان والشهداء، كما تضمنت المطالب أيضا تمثيل قوات البركان في المناصب السيادية العليا بنسبة معينة، إلى جانب تشديدهم على رفض حوار بوزنيقة لعدم تنسيق المجلس الأعلى للدولة الاستشاري معهم.

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