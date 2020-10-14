الرئاسة التركية: نرحّب بعملية التفاوض الجارية في ليبيا.. والتحرّكات العسكرية لحفتر تبعث على القلق

ليبيا- بحث المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عددًا من القضايا بينها التطورات في ليبيا وشرق المتوسّط.

مكتب المتحدث باسم الرئاسة قال في بيان وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية: إنّ قالن تناول هاتفيًا مع أوبراين العلاقات الثنائية، والاعتداءات الأرمينية على أذربيجان، والتطوّرات في شرق المتوسّط والشأن الليبي وقضايا إقليمية أخرى.

وأعرب قالن عن ترحيبه بعملية التفاوض الجارية في ليبيا، لافتًا إلى أنّ التحرّكات العسكرية لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) تبعث على القلق.

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