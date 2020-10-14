فرج: المشهد الليبي الراهن ليس بحاجة إلى مزيد من المبادرات

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج أنّ المشهد الليبي الراهن ليس بحاجة إلى مزيد من المبادرات.

فرج اعتبر في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أنّ طرح مبادرات جديدة قد يربك المساعي الحالية والتي ستتوّج بانعقاد الملتقى السياسي في تونس بإشراف بعثة الأمم المتّحدة مطلع الشهر القادم.

وطالب بضرورة وقف التدخّلات الخارجية في الشأن الليبي، وضرورة أن يتحلّى المشاركون في الحوار السياسي الليبي بالمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن، وعدم رهنها بطموحات شخصية أو حزبية جهوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية