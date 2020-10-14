مؤسسة النفط تبحثُ سير عمل مصفاة الزاوية

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماع الفني لشركة الزاوية لتكرير النفط، الوضع الحالي للمصفاة ومدى جاهزيتها والوحدات المرافقة لها لإعادة تشغيلها واستئناف عمليات الإنتاج، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد عبر الدوائر المغلقة، مناقشة نشاطات الشركة المختلفة، والبنود المالية والفنية، والوقوف على سير عمل خطط الصيانة المبرمجة من قبل المختصين بالشركة للوحدات الصناعية وذلك لاستئناف عمليات التشغيل.

وفي وقت سابق تم بحث ومناقشة التجهيزات الجارية بمصنع أسفلت الزاوية، وعمليات الإنتاج بمصنع أسفلت بنغازي، ومصنع خلط وتعبئة الزيوت، وأيضاً تم التطرق إلى المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021.

وقد شارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات والمهندسين والفنيين والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة الزاوية لتكرير النفط.

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