أخبار ليبيا24 ذكرت إدارة مطار بنينا الدولي أن قسم صيانة إنارة الحقل الجوي بمطار بنينا الدولي انتهت أمس الثلاثاء من تركيب مصابيح الإنارة لممر التوصيل (B). وأضافت الإدارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الإدارة تمكنت كذلك من إتمام أعمال الصيانة والتركيب وفقا للمعايير الفنية والمنصوص عليها من الطيران المدني . وأشارت الإدارة إلى أنه […]

