ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

14 October, 2020

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة حل مسألة تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن، والولايات المتحدة تعرقل هذه العملية.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو: “أود أن أؤكد موافقتنا الكاملة على ضرورة حل مسألة تعيين مبعوث خاص جديد في أسرع وقت ممكن، فهذا المنصب شاغر منذ آذار/ مارس”.

وأضاف “ولا يخفى على أحد أن العقبة الرئيسية هي موقف الولايات المتحدة، التي تحاول عرقلة إجراءات الأمين العام، الذي كان ينبغي وفقاً لتفويضه، أن يتخذ القرار المناسب منذ زمن بعيد، ويعرضه على مجلس الأمن”.

وكان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال في وقت سابق بأن الوضع في ليبيا يزداد تعقيداً بسبب استقالة المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى عدم التردد في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا، مشيراً إلى أن مكان المبعوث الخاص للأمين العام لليبيا، حتى الآن يبقى شاغراً، وأن هذا الوضع يقوض الجهود الرامية إلى تسوية سلمية في ليبيا.