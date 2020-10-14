البكوش: عدم النجاح في التشديد الأمني سيضطرنا إلى الإغلاق الكامل

قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق، خليفة البكوش، إنه إذا لم يتم ضبط وتشديد الإجراءات الأمنية والتعايش مع الفيروس بالضوابط الاحترازية سيكون الإغلاق الكامل أمرا اضطراريا.

البكوش أوضح خلال مؤتمر صحفي أن الأنشطة المجتمعية في الآونة الأخيرة، وفتح صالات الأفراح ومناسبات العزاء صعدت من معدل انتشار الوباء، مشيرا إلى أن هناك بعض التراخي من مسؤولي التعليم، خصوصا مع البدء في الامتحانات، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط الاحترازية في بعض المساجد تزامنا مع الإذن بفتحها.

كما لفت إلى أن الدوام في القطاع العام الذي وصل إلى واحد وثمانين في المئة، والمواصلات والمطاعم والمقاهي التي لم تلتزم بالشروط أسهموا جميعا في تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا