البوسيفي: تركيا ماضية في مشروعها لتمكين الجماعات الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة الليبية

ليبيا – قال المحلّل العسكري الليبي عبد الرحمن البوسيفي إنّ تركيا ماضية في مشروعها العسكري في ليبيا، الذي يهدف لتمكين الجماعات الإرهابية والمتطرّفة من السيطرة على مفاصل الدولة.

البوسيفي وفي تصريحات خاصّة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أنّ تدريب المرتزقة والمليشيات من فريق عسكري تركي لا يوحي إلا بأنّ الخيار العسكري ما زال قائمًا، والحوارات الأساسية ليست إلا مضيعة للوقت؛ خصوصًا مع المعلومات المتداولة عن عمليات نقل السلاح التي تجريها تركيا أسبوعيًا من مطار إسطنبول إلى قاعدة الوطية الجوية.

وأكّد أنّ تدريب المرتزقة على الإنزالات البحرية تؤكّد أنّ الجزء الرئيسي من المعركة القادمة في البحر، والفرعي سيكون ميدانيًًا في الصحراء الواقعة بين مدينتي سرت ومصراتة في المنطقة الوسطى.

واختتم البوسيفي بالقول إنّ تركيا انشغلت بحربها في القوقاز، لكنّها ستعود حتمًا لليبيا التي تراها الغنيمة الكبرى التي ستنعش اقتصادها؛ لهذا فمسألة الاستعداد لها يجب أن تكون بديهية بالنسبة للجيش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية