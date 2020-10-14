لودريان يزور الجزائر غدا لبحث الأزمة الليبية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيزور الجزائر غدا الخميس لاستعراض العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية وخصوصا في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن هذه الزيارة هي الثالث للودريان إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، مشيرة إلى أنه لم يعلن عن أي تفاصيل لبرنامج الزيارة.

ولفتت المصادر إلى أنه يفترض أن تحتل ليبيا ومالي حيزا كبيرا من المحادثات بينما تعتزم الجزائر لعب دور نشط في حل هاتين الأزمتين.

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