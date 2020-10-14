السبت المقبل.. «مؤتمر سرت الثاني» لدعم الثوابت الوطنية وتقديم «خارطة طريق سياسية»

أصدرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني، بيانًا يدعو لعقد اجتماع بمدينة سرت، لتقديم خارطة طريق سياسية، كمحاولة جادة “لتكوين مرجعية وطنية تعد ميثاقا لليبيا هو میثاق سرت الثاني والمزمع عقده يوم السبت الموافق 2020/10/17”.

وأوضح نص البيان الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أن ذلك الاجتماع يأتي “انطلاقا من المسؤولية التاريخية والسياسية تجاه ليبيا ونظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية وما تعانيه من محاولات تقسيم وتشظي ونهب ثرواتها والسيطرة على مقدراتها، إن هذه المسؤولية تحتم علينا نحن الليبيين العمل جميعا لتقديم خارطة طريق سياسة”.

وأكد البيان، أن “الآباء والأجداد المؤسسين لميثاق سرت الأول في 1922 كانوا على مستوى من الحرص والحس بالمسؤولية وتناسوا وتساموا على الجراح والخلافات، وأعلنوا ميثاقا تاريخيا كان مثالا للأجيال السابقة والحالية والقادمة”، وأردف؛ “وها نحن اليوم وبعد مائة عام نلتقي نحن القضاة والمحامين والأعيان وشيوخ القبائل وعلماء الدين والشباب والطلاب والمرأة وذوي الإعاقة وضحايا الحروب وأولياء الدم ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمهجرين والنازحين والإعلاميين والصحفيين وأساتذة الجامعات وروابط الأندية الرياضية وكل الليبيين من كافة المدن الليبية ندعوهم جميعا للعمل معا لعقد مؤتمر سرت الثاني في السابع عشر من أكتوبر للعام 2020 بمدينة سرت تحت شعار نحو عقد اجتماع جديد واستحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية “.

وأكمل البيان؛ أن ذلك الاجتماع سيأتي “بمشاركة أكثر من خمسين مدينة وأكثر من ألف مشارك يمثلون شرائح المجتمع المختلفة من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات والصحفيين والأدباء والمثقفين وأولياء الدم وضحايا الحروب والنازحين والمهجرين والشباب والطلاب وذوي الهمة وكافة الشرائح المختلفة فلنعمل معا ولنؤسس لميلاد ليبيا الجديدة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات، دولة المواطنة وحقوق الإنسان، دولة الحريات العامة والفردية، دولة الجميع يكون فيها الحل بالجميع، دولة المصالحة الوطنية الشاملة لا مغالية ولا إقصاء، ولا منتصر ولا مهزوم، الجميع سواسية في وطن الجميع بالجميع، فلنعمل معا ولا نكون قوة صامتة وساكنة، ونقرر مصير بلادنا وأجيالنا اللاحقة دون انتقام ولا تشفي ولا أحقاد، ودون وصاية وتقرير مصير الشعب الليبي دون حضوره ومشاركته”.

وأردف أن “المجتمع الدولي يبذل جهود حثيثة لمحاولة حلحلة الأزمة الليبية، وطاف عواصم عالمية وإقليمية عدة شهدت حوارات ولقاءات ومؤتمرات، لكنها جميعا لم تحل الأزمة التي طال أمدها، وأثرت على الوطن والمواطن وأصبحت عبأ ثقيلا على الحياة العامة”.

وأشار نص البيان، إلى أن “سرت الثاني هي محاولة ليبية وفي مدينة ليبية وبأفكار ليبية تستحق هذا الجهد وهذه المشاركة وهذا الإسهام”، لافتًا إلى أن “هذه المحاولة التي تمثل كافة شرائح المجتمع الليبي ومن مختلف المدن الليبية تشكل خارطة طريق سياسية لأي حلول إقليمية أو دولية قادمة، حلول دائمة ومنصفة ومستدامة حلول تنهي حالة الفوضى والتشظي حلول تنجز الوحدة الوطنية واستقلال القرار السياسي وترفض الاملاءات الأجنبية والأجندات الخارجية السلبية وترفض العدو الأجنبي”.

وختم البيان، بالأمل في أن يشكل هذا المؤتمر خارطة طريق للخلاص ونهاية للفوضى وقيام دولة المواطنة والقانون والمؤسسات وإسهام الجميع في بناء ليبيا الجديدة”.