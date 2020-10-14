 “سيالة” يناشد “الاتحاد الأفريقي”: خفضوا مساهمة الدول في ميزانيتكم فقد أثقلنا “كورونا” بالأعباء

طالب وزير الخارجية في “حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2021، بحيث تكون تقشفية بالنظر للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية، نظرا للوباء المتمثل في جائحة كورونا، وفق قوله.

أضاف “سيالة” خلال كلمة ألقاها عبر الدوائر المغلقة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي: “كورونا أثقلت كاهل ميزانيات الدول الأفريقية بحيث يمكن تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة بعد تجاوز الجائحة بسلام” وفق تعبيره.

أضاف بيان “خارجية الوفاق”: “كما أكد على ضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد ، معبرا عن تطلع دولة ليبيا أن تكون عملية اختيار الموظفين بكفاءة عالية وأن تنشر نتيجة من تقدم لشغل مختلف الوظائف بأجهزة الاتحاد الأفريقي على الموقع الرسمي للمفوضية تطبيقا لمبدأ الشفافية في شغل الوظائف” على حد قوله.

وواصل البيان: “كما أكد على دور الآليات الإقليمية في إحلال السلام والاستقرار في ربوع القارة الأفريقية ضمن جهود الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية” وفق قوله.