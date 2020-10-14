شكري: لا بدَّ من موقف دولي لمواجهة مساعي بعض الدول الإقليمية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنّ مصر تؤكّد على الحلّ السياسي في الأزمة الليبية بتوافق ليبي ليبي، دون تدخّلات أجنبية.

شكري وخلال المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة أشار إلى أنّ التأكيد على عدم تجاوز خط سرت- الجفرة تولّدت عنه خطوات إيجابية.

وأوضح أنّ هذه الخطوات تمثّلت في استئناف الحوارات السياسية بين الأطراف الليبية، وأنّ مصر مستمرّة في دعم الجهود للتوصّل لحل سياسي.

وزير الخارجية المصري نوّه إلى وجود دول إقليمية تسعى لزعزعة الاستقرار في ليبيا، وأنّه لا بدَّ من موقف دولي لمواجهة هذه المساعي.