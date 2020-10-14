دبلوماسي أرمني: 4 آلاف جهادي موالٍ لتركيا على جبهة ناغورنو جاؤوا من ليبيا وسورية

ليبيا – أكّد السفير الأرمني السابق لدى إيطاليا سرغيس غازاريان أنّ حوالي أربعة آلاف جهادي موالٍ لتركيا من جبهة النصرة ولواء السلطان مراد، وصلوا إلى ناغورنو كاراباخ قادمين من ليبيا وسورية، يقاتلون في الجبهة إلى جانب القوات الأذريّة.

وجاء ذلك على لسان السفير الأرمني الذي كان حاضرًا مع مئة شخص في الاعتصام الذي نظّمته الجالية الأرمنية أمام مقرّ مجلس النواب قصر (مونتي تشيتّوريو) للمطالبة بوقف العدوان التركي الأذريّ.

وأكّد السفير الأرمني السابق في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء أمس الثلاثاء أنّ وجود هؤلاء الجهاديين المناهضين للأرمن أمر خطير بل وأكثر من ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار الوقف الاختياري لأنشطة الحرب الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتّحدة بسبب وباء كوفيد19.

وسلط غازايران الضوء على خطورة أنّ دولة عضو في الناتو أي تركيا تغذّي انتشار الشبكات الإرهابية في منطقة لم تكن موجودة فيها أبدًا، في حين أنّ أذربيجان التي تتمتع بمصداقية شريك الطاقة لدى أوروبا، تشهد وجود مقاتلين جهاديين بالقرب من طرق نقل الغاز.

واختتم غازاريان مشددًا: “أين مصداقية سياسات بعض الدول الأوروبية؟”.

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