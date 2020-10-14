سرقة السيارة المخصصة لنقل الأطقم الطبية بمستشفى بني وليد العام

تعرضت سيارة خاصة بنقل العناصر الطبية والطبية المساعدة بمستشفى بني وليد العام، صباح الأربعاء، للسرقة مما أثر سلبا على العمل داخل المستشفى.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن عملية السرقة وقعت صباح اليوم عند الساعة الثامنة صباحا، مشيرا إلى أن السيارة من نوع «هونداي» موديل 2019 عدد 12 راكب.

وأضاف التويجر أن السيارة تمت سرقتها بالقرب من كوبري الأساحقة شرق بني وليد، حيث قامت مجموعة مسلحة بإيقاف السائق وقاموا بالتهجم عليه بقوة السلاح وأرغموه على النزول منها.

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