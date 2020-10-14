ليبيا الان

باشاغا يلتقي أعضاء لجنة الأوامر المستديمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

إلتقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ،الأربعاء ،أعضاء لجنة الأوامر المستديمة التي استعرضت خلال اللقاء عدد من الأوامر المستديمة لكافة مكونات وزارة الداخلية.
وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس التطرق إلى الأوامر المستديمة لمكونات وزارة الداخلية والتي تشمل الملفات الإدارية وصفات رجل الشرطة وواجبات عضو الشرطة وسير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنفيذية, والمراسلات الإدارية وتصاريح التجول والضوابط المالية وغيرها من الأوامر المستديمة الأخرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك