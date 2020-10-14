باشاغا يلتقي أعضاء لجنة الأوامر المستديمة

إلتقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ،الأربعاء ،أعضاء لجنة الأوامر المستديمة التي استعرضت خلال اللقاء عدد من الأوامر المستديمة لكافة مكونات وزارة الداخلية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس التطرق إلى الأوامر المستديمة لمكونات وزارة الداخلية والتي تشمل الملفات الإدارية وصفات رجل الشرطة وواجبات عضو الشرطة وسير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنفيذية, والمراسلات الإدارية وتصاريح التجول والضوابط المالية وغيرها من الأوامر المستديمة الأخرى.