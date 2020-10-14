بعد رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة..” الحليق” لـ” ليبيا 24″: عائدات النفط لن تستعمل في الحرب بعد الآن

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية السنوسي الحليق على أنه تم رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، بعد إغلاق استمر نحو تسعة أشهر بحسب الاتفاق المبرم بين وكيل وزارة المالية مراجع غيث وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق

وقال الحليق، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن الأموال تبقى في حساب المصرف العربي الليبي في الخارج لحين فتح منظومة المصرف للمنطقة الشرقية أو بعد استلام حكومة جديدة ومصرف مركزي موحد.

وأفاد الحليق، بأن عائدات النفط لن تستعمل في الحرب بين الطرفين بعد الآن وستكون من حق الليبيين تعود لهم في قطاعات الصحة والتعليم والسلع التموينية، معربا عن رفضه وصول الأموال لأيادي غير آمنة.

وأكد حليق أن كل ما تم الاتفاق عليه بخصوص استئناف النفط تم تحت مظلة الأمم المتحدة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

ويعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه نحو ثلث الإنتاج الليبي من الخام.

وتعني “القوة القاهرة” تعليقا موقتا للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

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