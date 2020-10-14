المنظمة الدولية للهجرة تجهز محطات فحص وعزل صحي في معبري رأس جدير ووازن

قدمت المنظمة الدولية للهجرة بليبيا كرفانات مجهزة للعزل الصحي ومعدات طبية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لإنشاء محطات فحص صحي ووحدات عزل في نقطتي عبور رأس اجدير ووازن الحدوديتين مع تونس.

وقالت المنظمة إن المباني الجاهزة سيتم استخدامها لعزل وعلاج حالات كورونا المشتبه بها والمؤكدة إلى حين نقلها إلى أقرب مرفق للرعاية الصحية، مشيرة إلى أن أطباء المنظمة الدولية للهجرة يقومون بدعم موظفي المركز الوطني لفحص المسافرين على الحدود وتقديم المساعدة الطبية للمرضى المنتظرين.

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