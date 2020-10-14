عمران: البعثة الأممية انتهجت نهجا مختلفا هذه المرة في حوار الأطراف الليبية بالقاهرة

اعتبرت عضو لجنة صياغة الدستور نادية عمران أن البعثة الأممية انتهجت نهجا مختلفا هذه المرة في حوار الأطراف الليبية بالقاهرة لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، لأنها تحاول تقريب الأطراف المتصارعة في عدة لقاءات قبل الحوار الأخير لأنه إذا تم الحوار دون أن يكون هناك تفاهمات سيفضي إلى نفس النتائج

وزعمت عمران، في مكالمة هاتفية رصدتها ليبيا 24 أن وفد مجلس النواب اقترح في حوار القاهرة، مقترحات تعجيزية لهدفين أولا إفشال المشروع الدستوري والثاني إطالة هذه الأزمة.

وتساءلت عمران، “لو افترضنا أن يكون هناك لجنة جديدة للدستور من يقوم بتشكيلها ومن يختار أعضاء اللجنة هل ستكون بالانتخاب أم الاختيار

وادعت عمران، أن “مجلس النواب أتي إلى القاهرة وهو لا يعرف أبجديات صناعة الدساتير”

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