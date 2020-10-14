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“الثني” يطلع على سير عمل الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، على سير عمل الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزيرة المختص الدكتورة فتحية علي حامد.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، ناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع الوزيرة أبرز المشاكل و العراقيل التي تواجه بعض القطاعات التابعة للوزارة، وآليات وضع الحلول الجذرية لها لضمان سير عملها بالشكل المطلوب، مؤكدا وقوفه التام لتذليل كافة الصعوبات أمام هذه الجهات لما لها من أهمية بالغة في تقديم الخدمات للمواطنين خاصة شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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