“الثني” يطلع على سير عمل الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، على سير عمل الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده مع الوزيرة المختص الدكتورة فتحية علي حامد.
وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، ناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع الوزيرة أبرز المشاكل و العراقيل التي تواجه بعض القطاعات التابعة للوزارة، وآليات وضع الحلول الجذرية لها لضمان سير عملها بالشكل المطلوب، مؤكدا وقوفه التام لتذليل كافة الصعوبات أمام هذه الجهات لما لها من أهمية بالغة في تقديم الخدمات للمواطنين خاصة شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة.
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