ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

14 October, 2020

اختتمت اليوم الأربعاء ،دورة تدريبية بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بحضور رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد عبدالحميد الغزالي ومدير منفذ مطار معيتيقة الدولي ومدير منفذ مطار طرابلس العالمي ومدير منفذ ميناء الخمس البحري ومدير منفذ رأس إجدير البري ومدير منفذ مطار مصراتة الدولي.

وقالت وزارة الداخلية إن المتدرّبين تلقوا ، خلال فترة انعقاد الدورة محاضرات في تعزيز التعاون الأمني الشرطي لتأمين المنافذ البرية والجوية والبحرية لمراقبة الحدود والتعريف بالمنظومات المرتبطة بالإنتربول من خلال قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة وذلك للحد من تنقل المشبوهين في قضايا الإرهاب والتعريف بأدوات الإنتربول لمراقبة الحدود.

وتأتي هذه الدورة التدريبية للرفع من كفاءة العاملين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.