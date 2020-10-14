أبو زيان يطالب بمنح قادة بركان الغضب مناصب عليا في الدولة

قال آمر ما تسمى بغرفة العمليات والسيطرة بقوة مكافحة الإرهاب على أبو زيان، اليوم الأربعاء، أن قادة عمليات ما تسمى ببركان الغضب لن يرضوا بوجود “حفتر” داخل المشهد السياسي القادم.

وأوضح أبو زيان في تصريحات إعلامية، أنه سيتم تشكيل لجنة من الغرفة المشتركة للدخول بالحوار السياسي الليبي الليبي، مشددا على أنه يجب أن يكون لهم موضع قدم في هذا الحوار للتعبير عن رؤيتهم وضمان مستقبلهم، على حد قوله.

وتساءل أبو زيان عن سبب عدم دمج القوات المساندة لما تسمى بعملية بركان في المؤسسات العسكرية، وعدم إدخالهم في الوزارات والمناصب السيادية للدولة، مطالبا بأن يتم تمثيل قادة عمليات بركان الغضب بنسبة في المناصب العليا للدولة و المشاركة في الحوارات السياسية القادمة.

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