الثني يتابع آلية توزيع الوقود وتزويدات شركة الكهرباء بالغاز و”الديزل”

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء ،على آلية توزيع المحروقات، وتزويدات الشركة العامة للكهرباء باحتياجاتها من الغاز والوقود الخفيف”الديزل”، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان.
وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، أوضح رئيس المؤسسة للثني الآلية المتبعة للتوزيع والكميات الواردة للشركة العامة للكهرباء خلال الأزمة الراهنة، كما ناقشا خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء على المشاريع التي ستشرع بتنفيذها المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة، إضافة إلى بحث مقترح إنشاء معهد للتأهيل في قطاع النفط على أن يكون مقره في مدينة أجدابيا.
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