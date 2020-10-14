الثني يتابع آلية توزيع الوقود وتزويدات شركة الكهرباء بالغاز و”الديزل”

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء ،على آلية توزيع المحروقات، وتزويدات الشركة العامة للكهرباء باحتياجاتها من الغاز والوقود الخفيف”الديزل”، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس، أوضح رئيس المؤسسة للثني الآلية المتبعة للتوزيع والكميات الواردة للشركة العامة للكهرباء خلال الأزمة الراهنة، كما ناقشا خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء على المشاريع التي ستشرع بتنفيذها المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة القادمة، إضافة إلى بحث مقترح إنشاء معهد للتأهيل في قطاع النفط على أن يكون مقره في مدينة أجدابيا.