“باشاغا” يشرح لقيادات وزارته “صفات وواجبات رجال الشرطة” 

التقى وزير الداخلية في “حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، من سماهم أعضاء لجنة الأوامر المستديمة التي استعرضت خلال اللقاء عدد من الأوامر المستديمة لكافة مكونات وزارة الداخلية، وفق قوله.

وذكر بيان “داخلية الوفاق”: “تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس التطرق إلى الأوامر المستديمة لمكونات وزارة الداخلية والتي تشمل الملفات الإدارية وصفات رجل الشرطة وواجبات عضو الشرطة وسير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنفيذية، والمراسلات الإدارية وتصاريح التجول والضوابط المالية وغيرها من الأوامر المستديمة الأخرى” وفق تعبيره.

وسبق أن شدد وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق””فتحي باشاغا” على ضرورة تنمية وتطوير ما سماه “الحس الأمني لدى منتسبي وزارة الداخلية عامة وضباط وضباط صف وأفراد مراكز الشرطة” وفق قوله.

وطالب “باشاغا” رؤساء مراكز الشرطة الواقعة في نطاق بلدية طرابلس خلال اجتماعه بهم قبل أيام بديوان الوزارة بطرابلس، بضرورة المحافظة على الأمن وبسطه والمجاهرة به والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وفق بيان لوزارته.