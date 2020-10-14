ليبيا
توتر واحتقان بمدينة الزاوية بعد اعتقال عبدالرحمن ميلاد المشهور بـالبيدجا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
14 October, 2020
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ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
14 October, 2020
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بالعكس مفروض اهل الزاوية يفرحوا بالقاء القبض على هذا المجرم ولا داعى للتوتر والاحتقان لأن دولة القانون لا تقوم إلا بوضع المجرمين فى قفص الاتهام لمقاضاتهم عن سلوكهم الإجرامى فالبيدجا عذب وقتل وهجر وسرق وكون ثروة من المال الحرام فلابد أن ينال الجزاء وعقبال لبقية المجرمين.
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