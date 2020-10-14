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توتر واحتقان بمدينة الزاوية بعد اعتقال عبدالرحمن ميلاد المشهور بـالبيدجا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

توتر واحتقان بمدينة الزاوية بعد اعتقال عبدالرحمن ميلاد المشهور بـالبيدجا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

14 October, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بالعكس مفروض اهل الزاوية يفرحوا بالقاء القبض على هذا المجرم ولا داعى للتوتر والاحتقان لأن دولة القانون لا تقوم إلا بوضع المجرمين فى قفص الاتهام لمقاضاتهم عن سلوكهم الإجرامى فالبيدجا عذب وقتل وهجر وسرق وكون ثروة من المال الحرام فلابد أن ينال الجزاء وعقبال لبقية المجرمين.

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