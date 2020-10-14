رئيس الحكومة الليبية يبحث استعدادات وزارة التعليم لبدء العام الدراسي الجديد

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء آخر مستجدات وزارة التعليم واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.
وبحث الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد وآلية توفير كافة المستلزمات والأدوات الصحية التي تستخدم في التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع مع لجنة تطوير التعليم العالي والتعليم العام واللجنة المكلفة بتقديم مقترح لتقديم خطة دراسية بديلة.
من جهة أخرى، وافق الثني على مقترح الوزير بتكليف الهيئة الوطنية للتعليم التقني لتقديم عدد من الدورات الحرفية إلى عدد من السجناء بعد الانتهاء من إعداده بناء على تعليمات رئيس الحكومة.
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