رئيس الحكومة الليبية يبحث استعدادات وزارة التعليم لبدء العام الدراسي الجديد

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء آخر مستجدات وزارة التعليم واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

وبحث الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد وآلية توفير كافة المستلزمات والأدوات الصحية التي تستخدم في التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع مع لجنة تطوير التعليم العالي والتعليم العام واللجنة المكلفة بتقديم مقترح لتقديم خطة دراسية بديلة.

من جهة أخرى، وافق الثني على مقترح الوزير بتكليف الهيئة الوطنية للتعليم التقني لتقديم عدد من الدورات الحرفية إلى عدد من السجناء بعد الانتهاء من إعداده بناء على تعليمات رئيس الحكومة.