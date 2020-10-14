الدرقاش: مجلس النواب يحمل وجهة نظر فئة معينة ومصر ليست طرفا محايدا بالأزمة الليبية

قال المحلل السياسي، مروان الدرقاش، الأربعاء، إن مجلس النواب يحمل وجهة نظر فئة أو طرف ليبي معين وليس كل الأطراف الليبية.

وأضاف الدرقاش في تصريحات إعلامية أن ما أنتجته لجنة الستين بالأغلبية كان ينبغي الذهاب لاستفتاء علي هذا الدستور كما نص الاعلان الدستوري دون تدخل من مجلس النواب، لافتا إلى أن ما أقره مجلس النواب من قانون هو قانون جهوي يمثل المنطقة الشرقية ما يراد من هذا القانون هو الغاء هذا الدستور.

وتابع الدرقاش أن مصر ليست طرفا محايدا بالأزمة الليبية، مدعيا أن مصر تريد توجيه البوصلة في القضية الليبية باتجاه مصالحها فقط وتريد أن تحافظ علي حلفائها الموجودين.

وأشار الدرقاش إلى أن الحوار الجاري في بعض الدول الآن ليس ليبي ليبي، ولو كان هناك حوار ليبي ليبي لكان قام بليبيا تحت مظلة الليبيين.

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