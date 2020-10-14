انطلاق الدورة التدريبية لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار

برعاية بلدية الخمس، انطلقت بقاعة متحف آثار لبدة دورة تدريبية لمنتسبي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، وذلك لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم اللازمة في مجال السياحة وحماية الآثار.

وبين مكتب الإعلام بالخمس أن الدورة تأتي لأهمية المدن الأثرية الليبية، كونها أحد المعالم المهمة التي يجب الحفاظ عليها كإرث إنساني، إضافة إلى أنها عامل جذب للسياح والباحثين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

مشيرا إلى أن هذا الدورة هي الثالثة في سلسلة الدورات التدريبية المماثلة والتي بدأت من غدامس ثم صبراتة، وستستهدف فيما بعد بلديتي غات وشحات.

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