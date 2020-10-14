عبد الجليل يقر باستلامه وأعضاء في ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق أموالا من قطر

أقر مصطفى عبد الجليل رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق، باستلامه أموالا من قطر.

وأضاف عبد الجليل في تصريح إعلامي، أنه استلم 100 ألف دينار رفقة شخصيات أخري كهدية مدعيا أنه قام بتسليم تلك الأموال ولم يحتفظ بها.

وأضاف أن عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق ووزير الداخلية الأسبق فوزي عبد العال وعبد الهادي شاويش استلموا 100 ألف دينار لكل منهم في أول زيارة لهم إلى قطر.

واتهم رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي السابق جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بأنها تسعى لسرقة المال العام ولا يحرى أعضاؤها بالصدق.

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