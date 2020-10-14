موسى إبراهيم ناعيا «شابه»: مصراتة خسرت صوتاً عاقلاً وقلباً غيوراً على الوطن

نعى آخر متحدث باسم النظام السابق موسى إبراهيم، المحلل والناشط السياسي الليبي حسن عبدالله شابة، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال إبراهيم، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رحم الله الأخ حسن عبدالله علي شابه، الذي وافته المنية بعد إصابته بالمرض. منذ عام النكبة 2011، تواصل المرحوم مع القيادات السياسية من مختلف التيارات الوطنية، وحاول جاهداً أن يقرب بين وجهات النظر، وعمل بصدق على الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين في مدينته مصراتة، وكان دائماً ينادي بالحوار والمصالحة الليبية-الليبية”.

وتابع إبراهيم، :”في حواري معه كان يتوجع بما يحدث في مدينته وفي الوطن من ظلم واعتقالات وتهميش ونهب، وكان مؤمناً بأن أهل مصراتة سيصححون المسار وينتفضوا على المتاجرين بالدين، والميليشات، ورؤوس الأموال المفسدة، وعملاء الأجنبي”، بحسب تعبيره.

وأضاف، :”كان حسن شابه يمثل مصراتة الليبية التاريخية المجاهدة التي حاولت فبراير أن تُضَيّعها في غوط الباطل. وكان دائماً يفتخر بعلماء مصراتة وشيوخها وعائلاتها الأصيلة ويقول إن رصيد المدينة التاريخي سيزيح عنها الغمة قريباً. برحيله تخسر مصراتة، وليبيا، صوتاً عاقلاً وقلباً غيوراً على الوطن. أدعو الله أن تكون ذكراه دافعاً للمزيد من العمل لتجاوز جراح النكبة الليبية وبناء الوطن من جديد”، على حد قوله.

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