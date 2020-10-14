سلامة: نفاق الدول تجاه ليبيا وقف عائقا أمام حل أزمة البلاد أثناء توليتي منصبي

أكد الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن نفاق الدول تجاه ليبيا كان قد وصل إلى مستوى لا يطاق وقت توليه مهام منصبه، ما جعله غير قادر على حل الأزمة في البلاد أثناء ذلك.

وأضاف سلامة، في تصريح صحفي، أن الدول التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن الأزمة وقعت جميعًا وقبلت قرارًا بمنع إرسال أسلحة أو مرتزقة أو طائراتهم إليها، لكنهم في الوقت نفسه لم يلتزموا بما تم التوقيع عليه بل فعلوا عكسه.

وأشار سلامة أن المحادثات العسكرية المتفق عليها في صيغة برلين، تم تجديدها الأسبوع الماضي، معربا عن أمله أن تبدأ المحادثات السياسية في موعد أقصاه الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

وكان المؤتمر الذي يشير إليه سلامة قد عقد في العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير 2020 الماضي، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا وتركيا، وأصدر المشاركون في المؤتمر، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

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