الاستعداد لإطلاق حملة نظافة تطوعية الأسبوع المقبل

اجتمع عميد بلدية بني وليد المكلف، يونس العزوزي، مع عدد من مفوضي شركات النظافة الخاصة، لدراسة الاستعدادات لإطلاق حملة نظافة تطوعية واسعة ابتداء من الأسبوع المقبل، والتي ستشمل مداخل المدينة وأماكن تجميع القمامة وعددا من الشوارع والطرق الرئيسية بالبلدية.هذا وتهدف الحملة التي سيشارك فيها جمع من منتسبي منظمات المجتمع المدني إلى توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة وإظهار الوجه الحضاري للمدينة.

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