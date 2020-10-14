وزير الخارجية الروسي: يجب تعيين مبعوث أممي خاص إلى ليبيا في أسرع وقت

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمم المتحدة إلى سرعة تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا.

“لافروف” قال: “يجب حل مسألة تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن، فهذا المنصب شاغر منذ مارس” وفق قوله.

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلاً: “لا يخفى على أحد أن العقبة الرئيسية هي موقف الولايات المتحدة، التي تحاول عرقلة إجراءات الأمين العام، الذي كان ينبغي وفقاً لتفويضه، أن يتخذ القرار المناسب منذ زمن بعيد، ويعرضه على مجلس الأمن”.

ويعتبر منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا شاغراً منذ استقالة المبعوث السابق غسان سلامة في مارس الماضي، لتتولى المهمة نائبته ستيفاني ويليامز.