توافق إيطالي روسي بشأن الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا فورًا ودون شروط، على اعتبار أنه عنصرًا لا غنى عنه لدعم الاقتصاد الليبي وتخفيف التوترات في ظل استئناف العملية السياسية.

دي مايو قال، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بموسكو، اليوم الأربعاء، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، أنه في الأسابيع الماضية، تم بالفعل إحراز تقدم في مجال إعادة فتح عملية الإنتاج في بعض المواقع، مشددا على ضرورة أن يمتد الإنتاج ليشمل التراب الليبي بأكمله.

وأشار إلى أهمية ضمان الدعم الدولي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ من أجل تنظيم الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وحماية الحوار الداخلي الليبي من أي تدخل خارجي سلبي، مجددا دعوة بلاده لتعيين مبعوث أممي جديد دون مزيد من التأخير.

وأكد أن إيطاليا تؤيد استئناف المفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة، حتى يتم التوصل في ليبيا إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، لافتا إلى التوافق مع روسيا بشأن الأزمة الليبية.

وكانت قوات الجيش الوطني، كشفت تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيث قالت في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

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