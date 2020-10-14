رئيس جهاز مشروعات الإسكان والمرافق يبحث المشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي

أجرى رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية، سالم البرجي، زيارة إلى ديوان بلدية بنغازي، التقى خلالها رئيس المجلس التسييري، الصقر بوجواري، وعددا من السؤولين لمناقشة ومتابعة عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في البلدية.

وبحث اللقاء مشروع تغذية الجزء الشرقي والشمالي من البلدية بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي، إضافة إلى صيانة وتطوير عدد من مصادر مياه الشرب للمدينة، والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الطرق وغيرها في عدد من الأحياء السكنية داخل نطاق بلدية بنغازي.

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