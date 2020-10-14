“مشاهد صادمة” بمصحة طبية في طرابلس (فيديو)

تواصل العناصر الطبية الضبطية التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة طرابلس جولاتها التفتيشية بالتعاون مع الحرس البلدي على المصحات الطبية من القطاع الخاص والموجهة ضدها شكاوى من المواطنين بعد التزامها باشتراطات النظافة والسلامة العامة.

ونشر المركز بصفحته في “فيسبوك” فيديو عنونه بعبارة “مشاهد صادمة.. تهاون واستهتار بحياة الإنسان” ويُظهر المقطع الحالة المزرية لعدد من المصحات والعيادات في طرابلس، وللمرة الثانية خلال أسبوعين، يضبط المركز ويخالف مصحة خاصة.

وضبط في المصحة مواد تشغيل وأدوية ومعدات منتهية الصلاحية داخل غرف العمليات وغرف العناية الفائقة أو ما يفترض أنها كذلك- ناهيك عن إعادة التدوير والاستخدام لمعدات مستعملة سابقا لمرضى آخرين.

هذه المشاهد وفقا للمركز، من داخل مصحة أبواب الرحمة في منطقة الفرناج، حيث قام موظفو مركز الرقابة فرع طرابلس يرافقهم منتسبو الحرس البلدي بجولة تفتيشية على المصحات والمستشفيات داخل بلدية عين زارة.

ولاحظ فريق التفتيش أن التراخيص الطبية والتجارية غير متوافرة بالمصحة ولا أذونات المزاولة ولا الشهادات الصحية، فيما لا تتوافر في الصيدلية الاشتراطات الصحية من حيث النظافة وترتيب الأدوية علاوة على تراكم ما انتهت صلاحيته منها في مكتب الإدارة.

وبعد كشف كل المخالفات تم قفل صيدلية ومختبر، وتنبيه إدارة المصحة بعدم استقبال حالات لحين اتخاذ الإجراءات الضبطية، ومن المتوقع إغلاق العيادة بالكامل كما حدث لمصحة أخرى قبل أيام.

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