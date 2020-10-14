تصدير 630 ألف برميل نفط خام من ميناء البريقة إلى إسبانيا

رست على رصيف ميناء البريقة النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) الناقلة النفطية أوهايو (OHIO) قادمة من إسبانيا لغرض تحميل حوالي 630 ألف برميل من النفط الخام من الميناء وتصديرها إلى إسبانيا

وقال مصدر بالميناء لـ«بوابة الوسط» إن الناقلة النفطية رست، صباح اليوم الأربعاء، على رصيف ميناء البريقة النفطي وهي باسم المالك «OCTAN TANKERS LIMITED» ويقودها الربان درامير توميك كرواتي الجنسية.

وأضاف المصدر أن الناقلة النفطية سيجري ترحيلها فور شحن الكمية المطلوبة والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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