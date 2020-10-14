حملة “معا ضد كورونا” تصل أوباري

وصلت حملة “معا ضد كورونا” لمساعدة ذوي الإعاقة ودعمهم، إلى بلدية أوباري وجوارها من بلدات لترسم البسمة على وجوه أفراد هذه الشريحة من المجتمع.

وتحت شعار “في حوشك خليك ونحنا نجيك” انطلقت الحملة بإشراف صندوق التضامن فرع أوباري وتستهدف توزيع معدات ومواد صحية لذوي الإعاقة من المسجلين ضمن كشوفات الفرع، حيث قام فريق العمل بتسليم المساعدات إلى مستحقيها في البيت.

وشملت الحملة قياس ضغط الدم وتوزيع مواد تعقيم وحفاضات للمسنين وكرسي متحرك وعكاز رباعي وفق متطلبات كل إعاقة، فيما لاقت الحملة ترحيبا من الأهالي واستحسان المعاقين الذين أثنوا على اهتمام صندوق التضامن بحالتهم الصحية.

وغطت الحملة جميع فروع المنطقتين الجنوبية والغربية، وفي أوباري سلمت الإعانات إلى ذويها أيضا في الغريفة وبنت بيه وتستمر لمدة يومين وتتوجه إلى غات أيضا، بهدف التخفيف عن آلامهم الجسدية وظروف الحياة الصعبة في ظل تفشي جائحة كورونا.

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