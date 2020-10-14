رئيس الحكومة الليبية يبحث خطة “الصحة” لمواجهة كورونا بعد استئناف الرحلات الجوية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء مستجدات الوضع الصحي في البلاد متابعا سير عمل وزارة الصحة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزيرها الدكتور سعد عقوب.

وناقش الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير مستجدات الوضع الوبائي لفايروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع عمل وزارة الصحة في المنافذ البرية والجوية خاصة بعد استئناف حركة الملاحة الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأكد الوزير أن المعامل الطبية التي ستعمل على أخذ العينات للتأكد من الخلو من الإصابة من فايروس كورونا بالمنافذ هما معملي الجين والأكيد بمدينة بنغازي كمرحلة أولى.

وتطرق الاجتماع إلى سير علاج مرضى الأورام، خاصة فيما يتعلق بزراعة النخاع العظمي للأطفال بدولة الأردن.

وتدارس الاجتماع بعض المشروعات الخاصة بالقطاع المزمع تنفيذها قبل نهاية العام.