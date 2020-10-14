رئيس الحكومة الليبية يبحث خطة “الصحة” لمواجهة كورونا بعد استئناف الرحلات الجوية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء مستجدات الوضع الصحي في البلاد متابعا سير عمل وزارة الصحة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزيرها الدكتور سعد عقوب.
وناقش الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير مستجدات الوضع الوبائي لفايروس كورونا المستجد.
كما ناقش الاجتماع عمل وزارة الصحة في المنافذ البرية والجوية خاصة بعد استئناف حركة الملاحة الجوية خلال الأيام المقبلة.
وأكد الوزير أن المعامل الطبية التي ستعمل على أخذ العينات للتأكد من الخلو من الإصابة من فايروس كورونا بالمنافذ هما معملي الجين والأكيد بمدينة بنغازي كمرحلة أولى.
وتطرق الاجتماع إلى سير علاج مرضى الأورام، خاصة فيما يتعلق بزراعة النخاع العظمي للأطفال بدولة الأردن.
وتدارس الاجتماع بعض المشروعات الخاصة بالقطاع المزمع تنفيذها قبل نهاية العام.
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